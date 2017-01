Ja, det er mulig å brekke pikken

09.01.2017 - 13:55

Sex ender ikke alltid godt. Røff sex, runkeuhell eller forsøk på kama sutra og annen akrobatikk kan resultere i en forslått og brukken penis.



Av Ellen Støkken Dahl

I motsetning til kølla til hvalrossen, gorillaen og bjørnen, som alle har en knokkel inni, er menneskepenisen fullstendig benfri. Likevel kan den bli hard nok til å gjennomføre et samleie og, hvis du er riktig uheldig, hard nok til å brekke midt under akten. Dette er heldigvis ganske uvanlig, men på ingen måte umulig.

Penis vokser og blir hard når du er kåt fordi penisens tre sylinderformede svampelegemer fylles med blod. To av svampelegemene er pakket inn i en kraftig og stram hinne av bindevev. Dette gjør at de bare kan fylles opp med en viss mengde blod før det blir helt fullt. Da blir det også hardt. Denne hinnen kalles for tunica albuginea på latin.

Tunica albuginea er så hard og fast at man ikke kan bøye og bevege fritt på penis når den er sprengfull av blod, selv om det er lett å bøye den når den er slapp. Hvis en stiv penis likevel blir bøyd med stor kraft, for eksempel på grunn av et uhell under sex, vil hinnen kunne ryke eller sprekke.

Det er dette som kalles et penisbrudd, selv om det egentlig ikke er noe som brekker. Det kan oppleves ganske dramatisk, for når hinnen ryker kan man noen ganger høre et lite smell. Du vil også få sterke smerter i penis, og blodet fra svamplegemene vil renne ut i bruddet slik at man får en stor hevelse og blålig misfarging av huden. Hvis hinnen bare har røket på en side, vil penis se skjev ut.

Hvis du får et penisbrudd skal du kontakte lege med en gang. Ofte må det kirurgisk behandling til, og rask undersøkelse og behandling er en stor fordel. De fleste som har hatt et penisbrudd blir helt fine igjen. Noen få får en varig bøy på penis. Rundt 20% av de med penisbrudd vil samtidig få skade på urinrøret. Dette kan du merke ved at det kommer blod fra urinrøret, eller at du ikke lenger klarer å tisse. Dette kan også rettes opp med kirurgi.